Rapper Boef wil niet langer het feestbeest uithangen

,,Ik houd er niet zo meer van'', vertelt Boef tegen Linda.TV. ,,Ik vind het fijner om lekker thuis te zitten, een fles open te trekken, dan het feestbeest uit te hangen.''



Boef, die voor de nieuwe editie van Linda.Meiden naar Ibiza vloog, laat tegen het tijdschrift ook los dat overal wordt herkend. Die aandacht geeft druk. ,,Soms zou ik met een masker op de stad in willen lopen, zodat niemand mij herkent. Mijn auto moet weg; die had ik gefilmd toen ik hem kocht, maar de video is viral gegaan. Overal waar ik kom, zelfs op de snelweg, toeteren en zwaaien mensen.''



Hij vertelt ook over de periode dat hij in de gevangenis zat (Boef kreeg op zijn zestiende een halfjaar jeugddetentie en zat later weer vast voor een strafdelict en het weigeren van medewerking aan de reclassering. red.). ,,In één klap word je een nummertje dat onder controle van anderen staat. Zo kan ik niet leven; ik wil juist de controle hebben. Degene die de gevangenis heeft bedacht, was slim. Het is het ergste wat je een mens kunt aandoen. De meesten komen slechter de gevangenis uit dan ze erin gaan. Ik heb die anderhalf jaar nagedacht wat ik wil met mijn leven. Ik wilde er niet in- en uitgaan en uiteindelijk niks bereiken. Voor mij is het goed geweest. Het heeft me wakker geschud, en ik ben er teksten gaan schrijven. Toen ik vrijkwam, ben ik gaan rappen.''