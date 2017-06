Recensies van nieuw verschenen albums

Weinig authentiek, onweerstaanbaar aantrekkelijk

Katy Perry – Witness. Aantal sterren: twee



‘Tijd om te laten zien wie ik echt ben,’ sprak Katy Perry (32) voor het verschijnen van haar vierde album. Een mooie zin, maar een vreemde aanprijzing voor wie Witness eenmaal heeft gehoord. Perry’s nieuwste is een moderne popplaat, die nogal krampachtig probeert de bingokaart met hitparade-succesfactoren vol te krijgen. Perry verbond zich – net als voor eerdere hits als I Kissed a Girl en Roar – aan het team van de Zweedse hitmagiër Max Martin. Die levert vakwerk, maar bedt Perry wel in in een verzameling non-descripte beats en synthesizers. Weinig authentiek, maar soms wel onweerstaanbaar aanstekelijk. Swish Swish (met Nicki Minaj) bijvoorbeeld is een dance-hiphop-cocktail die deze zomer elke discotheek aan het dansen krijgt. En Chained to the Rhythm is een waardige opvolger van Martins eerdere creatie Can’t Stop the Feeling (gezongen door Justin Timberlake). Maar verder blijft de vraag wat de bijdrage van Perry nu eigenlijk was. (Stefan Raatgever)

Pretentieus maar gedurfd

Fleet Foxes - Crack-up. Aantal sterren: vijf



De zes jaren durende radiostilte heeft de gevierde alternatieve folkrockgroep Fleet Foxes geen kwaad gedaan. Stonden de eerste twee albums van de Amerikaanse band vol met welluidende, meerstemmig gezongen liedjes met kop en staart; op het vandaag verschenen Crack-up staan intrigerende, gelaagde songs die zich laten beluisteren als mini-symfonietjes. Crack-up is pretentieus, grillig en soms moeilijk toegankelijk, maar dat doet helemaal niets af aan de kwaliteit van deze gedurfde, mysterieuze muzikale exercitie, die qua sfeer en toonzetting vagelijk doet denken aan Brian Wilsons megaproject Smile. (Mark Roos)

Gewicht door Lipa's interpretatie

Dua Lipa. Aantal sterren: drie



Dua Lipa’s eerste single Be the One was een van de grootste hits van 2016. Een zomerse elektropopsong gezongen met een verleidelijke vleug soul. Haar titelloze debuutalbum bouwt verder op die sterke eigenschappen. Dansvloerliedjes als Hotter than Hell en Blow Your Mind hebben tekstueel misschien weinig om het lijf, maar krijgen dankzij Lipa’s interpretatie toch gewicht. Ook ballades als Garden en Thinking ’Bout You blijven spannend. De 21-jarige zangeres, een in Londen geboren kind van gevluchte Kosovaarse ouders, heeft een solide basis voor de toekomst gelegd. (Stefan Raatgever)

Armoedig, maar mooie eerste kennismaking

Big Star - The Best of Big Star. Aantal sterren: vier



R.E.M. en The Bangles zijn misschien wel de bekendste voorbeelden uit het het indrukwekkend bataljon gitaarbands dat zich liet inspireren door de melodiueze Amerikaanse rockband Big Star. De band - met de fenomenale songschrijvers Alex Chilton en Chris Bell in de gelederen - is de laatste decennia meerdere malen geëerd middels tribute-concerten en -albums, imposante verzamelboxen en een geweldige documentaire. Na al dit geweld oogt deze compilatie wat armoedig, maar voor degenen die nog niet kennis hebben gemaakt met prachtige songs als September Gurls, Thirteen en Back Of A Car is dit een mooie eerste kennismaking. (Mark Roos)