Recensies van nieuw verschenen albums

Bubblegumpop

Het blijft een verrassing in welke opstelling Take That aan een nieuw album begint. Jason Orange lijkt voorgoed verdwenen en Robbie Williams heeft voorlopig geen trek in een nieuwe reünie. Vooral de afwezigheid van de laatste is voelbaar op Wonderland dat gemaakt is door het trio Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. Het is het vooral Barlow die met zijn voorliefde voor bubblegumpop zijn stempel drukt op Take Thats achtste album. Songs als New Day en Wonderland voeren de luisteraar terug naar de zoete boybandjaren van de groep. En we waren net zo blij dat die voorbij waren! (Stefan Raatgever)