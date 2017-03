Recensies van nieuw verschenen albums

Pop Toch knap dat Depeche Mode, de van oorsprong Britse groep die in de jaren 80 en 90 grossierde in in synthesizerklanken gedrenkte, memorabele pophits als People Are People, Somebody en Just Can't Get Enough, het zo lang volhoudt. Vooral live breekt de groep potten, want de albums die de groep uitbracht, waren het laatste decennium niet bepaald broekscheurend. Het goede nieuws aan de nieuwe boreling Spirit is dat de elektronische sound dankzij meesterproducer James Ford (Simian Mobile Disco) eigentijdser klinkt dan ooit. Het slechte nieuws is dat er weinig pakkende songs op Spirit staan. Depeche Mode lijkt vooral te willen scoren met grote gebaren, wat het meest duidelijk tot uiting komt in theatrale songs als Where's The Revolution en Fail, waarin de groep obligaat van leer trekt tegen machtswellustige politici en populisten. (Mark Roos)