Recensies van nieuw verschenen albums

POP Het is een ietwat bedrieglijke titel, Songs of Cinema van Michael Bolton. Natuurlijk zijn Maria (West Side Story) en het lieflijke Lara's Theme (Doctor Zhivago) filmscores, maar Bolton (63) kiest op zijn nieuwe album ook voor iconische composities als I Heard it Through the Grapevine en When a Man Loves a Woman. De laatste voerde hij al eerder uit in de tijd waarin hij groot was met het ronkende How Am I Supposed to Live Without You. De Amerikaanse rockcrooner is zo weer in zijn knollentuin met fluwelen rocksongs en zijden ballades. Muziek druipend van de romantiek met een smakelijke toef feel good. (Arno Gelder)