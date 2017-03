Recensies van nieuw verschenen albums

BLUES Vorig jaar verrasten de Rolling Stones met het intense album Blue & Lonesome. De geestdrift waarmee de rockdino's hun tanden zetten in oude bluesklassiekers was indrukwekkend. Leuk dat nu Lonesome & Blue - The Original Versions verschijnt, een verzamelalbum met de originelen van die Stonescovers, aangevuld met oerversies van eerdere hits als Little Red Rooster en Come On. Little Walter (1930-1968) is duidelijk een favoriet van The Stones, hij is vier keer te horen. Walter is, net als geestverwanten Howlin' Wolf en Eddie Taylor, gespecialiseerd in lekker vuig klinkende vuilnisbakkenblues. Wat dat betreft klinken de versies van The Stones stukken gepolijster en soepeler. Het neemt niet weg dat die oude bluesiconen vanaf hun wolkje in de hemel ongetwijfeld hun duimpjes omhoog zullen steken voor de energieke manier waarop Jagger en consorten vorig jaar hun erfgoed nog eerden. (Mark Roos)