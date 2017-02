Rechter doet over maand uitspraak in zaak dochter koning Albert II

Over ruim een maand moet duidelijk zijn hoe de rechtszaak rond de Belgische 'koningsdochter' Delphine Boël verder moet. De familierechtbank in Brussel spreekt zich dan uit over de procedure die zij is begonnen om koning Albert II (82) te laten erkennen dat hij haar biologische vader is, zo werd vandaag duidelijk.

Delphine Boël (48) diende in 2013 het verzoek in om als dochter erkend te worden door koning Albert II. Ze eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met de vorst tussen 1966 en 1984.



Al in 1999 doken de eerste geruchten op over de mogelijke band tussen Delphine Boël en de toenmalige koning. Albert II bekende toen ook dat hij en koningin Paola een huwelijkscrisis hadden doorgemaakt in de jaren '70, maar ontkende de biologische vader te zijn.

DNA-test

Delphine startte in 2013 ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader van Delphine was.



Boël en haar moeder waren vanochtend aanwezig in de rechtbank. Albert liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen. Geen van de partijen wilde reageren na de zitting.