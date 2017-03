Redt Alec Baldwin het Correspondents' Dinner?

De acteur maakt wekelijks goede sier in Saturday Night Live met zijn persiflage op Trump. En nu er sprake is dat er mogelijk iemand gevonden moet worden die Trump kan vervangen tijdens de bijeenkomst, zijn alle ogen gericht op Alec. Maar hij hield zich tijdens de show van Jimmy Kimmel op de vlakte.



Volgens Alec wordt er over nagedacht om een acteur Trump te laten spelen, maar hij liet in het midden of hij dat wordt. ,,Er zijn mensen die zeggen dat zij de enige geschikte persoon daarvoor zijn", vertelde hij aan Kimmel. ,,Er is veel concurrentie."



Achter de schermen zingen er allerlei namen rond. En volgens Alec is er een aantal acteurs flink aan het lobbyen. ,,Ik word daarin meegezogen", bekende hij. Maar of Alec ook echt Trump gaat spelen, is nog onduidelijk. Het Correspondents' Dinner is in april.