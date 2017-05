Regieteam Rotterdam, I Love You compleet

Dotan kondigt Europese tour aan: Amsterdam al uitverkocht

13:47 Dotan trekt in oktober een maand lang door Europa voor een solotournee. Dat heeft de zanger vandaag bekendgemaakt. De tour, bestaande uit zeventien shows, start op dinsdag 3 oktober. De laatste show is op 25 oktober in Amsterdam. Dat concert was razendsnel uitverkocht.