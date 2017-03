Regisseur Ate de Jong krijgt Portugese oeuvreprijs

,,Filmmakers roepen altijd dat ze hun films maken voor het publiek en niet voor de awards", aldus De Jong. ,,Maar als je dan een internationale oeuvreprijs krijgt, tja... dan loop je toch even op water." De Jong krijgt de Fantasporto Career Award 2017voor zijn Engelstalige films waarmee hij internationaal een cultstatus verwierf. Het festival eert de regisseur met een speciale vertoning van zijn bekendste internationale film Drop Dead Fred uit 1991, waarin de onlangs overleden acteurs Rik Mayall en Carrie Fisher speelden.



Het juryrapport roemt de films van De Jong om de persoonlijke dilemma's van de hoofdpersonen die leven in een vastgeroeste maatschappij. De filmmaker pleit voor sociale normen in een horizontale maatschappij en keert zich tegen de hedendaagse verticale maatschappij. Zijn nieuwste film Love is Thicker Than Water was de afgelopen maanden te zien geweest op talloze internationale festival. De komedie is later dit jaar te zien in de Nederlandse bioscopen.