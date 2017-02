Relatie Ernst Daniël Smid is voorbij

Dat het vraaggesprek in De Telegraaf de druppel is geweest die de emmer deed overlopen in de relatie tussen Smid en Burgers is heel goed mogelijk. De twee hadden trouwplannen, maar Smid gaf in de krant aan op de rem te trappen. ,,Ineens dacht ik: het gaat allemaal toch wel heel snel. Een pas op de plaats is soms ook nodig en daartoe hebben we besloten. We kiezen ervoor een en ander even uit te stellen en hebben elkaar beloofd dat van uitstel geen afstel komt."



Na de uitspraken van de 63-jarige zanger reageerde zijn vriendin niet lichtzinnig op Facebook. Zo schreef ze op haar pagina 'Echte liefde ver te zoeken' en 'Ernst Daniel Shit'. Ook veranderde ze haar status in 'vrijgezel'.



Burgers was de eerste nieuwe liefde voor Ernst Daniël Smid sinds de dood van zijn vrouw Roos in 2012. Ze waren sinds 2014 bij elkaar.