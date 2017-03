Relatie 'Mol' Thomas Cammaert gestrand

,,Dat wat ik de afgelopen twee jaar met mijn hele hart wilde en kon geven voor mijn vriend was misschien niet genoeg. Dat is heel verdrietig, maar ik hoop met alles in mij dat hij het geluk en de rust zal vinden waar hij zo hard naar op zoek is'', zegt Thomas.



De roes van Wie is de Mol?, waarin Thomas werd ontmaskerd als de Mol, helpt hem bij het verwerken van de relatiebreuk. ,,Ik ben iemand die van het leven houdt, dat heb ik altijd al gedaan. Ik ken dipjes van een paar dagen zoals ieder ander mens, maar ik ben nooit down voor langere tijd", vertelt hij aan VIVA.



Thomas is nuchter en positief. ,,Dingen vormen me gelukkig de positieve kant op. Ook in de liefde. Als ik gegrepen word door iemand, ga ik er volledig voor. Er kunnen tegenwoordig allemaal relatievormen gevonden worden, maar ik wil gewoon kunnen zeggen: jij bent de allerleukste en ik ga vol voor jou."