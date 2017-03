Relatie topmodel Adriana Lima gestrand

Adriana en Julian probeerden hun relatie privé te houden. De twee vielen afgelopen zomer voor elkaar en zouden eind vorige maand hebben besloten ieder hun eigen weg te gaan. Een ingewijde vertelde E! News dat het model en de New England Patriots-speler weinig tijd voor elkaar hadden vanwege overvolle agenda's.



Begin februari waren Adriana en Julian nog wel samen, tijdens de Super Bowl moedigde het model haar geliefde aan. Julian speelde een belangrijke rol bij de winst van de New England Patriots, mede door zijn touchdown draaide het spel. Op de vraag of hij de bal voor haar ving, antwoordde Adriana: ,,Ik denk toch dat ik een betere vangst ben."



Sinds de breuk zou Adriana zich focussen op haar modellenwerk, beginnende acteercarrière en haar dochters Valentina (7) en Sienna (4). Die kreeg ze met haar ex-man Marko Jari¿, met wie ze tot vorig jaar maart getrouwd was. Ook Julian heeft een dochter met een ex, Lily kwam in november ter wereld.