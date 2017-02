Rihanna lanceert eigen beautylijn

Na tal van samenwerkingen met het make-upmerk MAC, komt de zangeres nu dus met een eigen schoonheidslijn. Rihanna verklapte via Instagram al het één en ander over haar toekomstige make-uplijn. Dit weekend maakte ze via het Instagramaccount van Fenty Beauty bekend welk product als eerste verkrijgbaar zal zijn: een holografische, roze-gekleurde lipstick.



Dee producten zijn niet in Nederland verkrijgbaar, aangezien het enige verkooppunt Sephora zal zijn. Deze winkel zit niet in Nederland. Een tripje naar het buitenland is dus vereist om de make-upproducten te bemachtigen.