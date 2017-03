Rihanna showt herfstcollectie in Parijs

Bad Gal Riri, beter bekend als Rihanna (29), maakte haar Parijs Fashion-debuut met haar Marie Antoinette at the gym-collectie. De zangeres kwam gisteravond terug naar de modestad met haar selectie voor het najaar van 2017, die dit keer is geïnspireerd op schoolmeisjes van de Fenty University. De show werd gelopen in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk en was voorzien van kleurrijke outfits. Ook de kleur van Rihanna's look was niet te missen.