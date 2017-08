Rihanna telt 5,8 miljoen neer voor villa in Hollywood Hills

Ingewijden vertellen TMZ dat de zangeres de koop recent heeft afgerond. De villa in de Hollywood Hills telt zes slaapkamers, negen badkamers, een bioscoop en een sportschool. Ook beschikt het nieuwe paleisje van RiRi over een zwembad en een tuin. De totale oppervlakte van het pand, inclusief een gastenverblijf, is ruim 650 m2.

Model Kendall Jenner woonde tot voor kort in dezelfde wijk maar is inmiddels verhuisd. Jenner voelde zich niet meer thuis in de wijk nadat ze een tijd lang was gestalkt en er een flinke som geld was buitgemaakt tijdens een inbraak. De grond rond de nieuwe villa van Rihanna is voor de veiligheid omheind.