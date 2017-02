Rode loper Oscarsuitreiking overspoeld met designjurken

ACADEMY AWARDS De belangrijkse nominaties voor een felbegeerde Oscar

1:19 In het Dolby Theater in Hollywood worden vannacht voor de 89ste keer de Oscars (Academy Awards) uitgereikt. De prestigieuze filmprijzen worden toegekend in een groot aantal categorieën waarvan de belangrijkste zijn: Beste Film, Beste Acteur, Beste Actrice en de beste mannelijke en vrouwelijke bijrollen. Het met grote sterren overspoelde glitter- en glamourspektakel is vannacht vanaf 02.30 uur in Nederland te volgen via de zender Net5. Dit zijn de voornaamste nominaties.