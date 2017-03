Rode oortjes bij voorlezers van Katja's seksboek Verboden Vruchten

De reacties op het voorwoord - dat vol staat met seksuele, behoorlijk expliciete krachttermen - zijn zeer divers. ,,Een wilde meid'', oordeelt iemand over de actrice. Weer een ander is een beetje in shock. ,,Dit is wel erg gedetailleerd. Volgens mij zijn er maar weinig mensen die dit van Katja willen weten.'' Een vrouw van middelbare leeftijd is lovend: ,,Prachtig.''



Volgens Katja, zo liet ze gisteren al weten, krijgt ze het soms behoorlijk warm van seksueel getinte proza en poëzie. Ze liet in De Wereld Draait Door doorschemeren dat ze ooit zó opgewonden raakte van een verhaal dat ze spontaan tot masturbatie besloot. ,,De eerste keer dat ik dat deed was inderdaad op basis van een stukje tekst. Woorden kunnen beelden oproepen waarvan je behoorlijk opgewonden kan raken'', aldus Katja die de menselijke geest typeerde als 'de grootste erogene zone die er bestaat'.



Katja omschreef haar boek als 'een diverse bundel' die verhalen en gedichten bevat die 'pornografisch, romantisch, plat of gewoon lekker geil' zijn. ,,We zijn in Nederland best een beetje preuts. Het is jammer dat er nog zo weinig over seks wordt gesproken. Ook binnen relaties gebeurt dat onvoldoende. Best vreemd eigenlijk, want na een fijne sekspartij of ordinaire avond komt je juist dichter bij elkaar'', aldus Katja die tegenwoordig een relatie heeft met de Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk. Daarvoor was ze getrouwd met acteur Thijs Römer.