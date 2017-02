Romy Monteiro brengt Houston-tribute uit

Monteiro is goed bekend met de muziek van Houston dankzij haar hoofdrol in de musical The Bodyguard, waarin het repertoire van Houston centraal staat. Op Monteiro's album staan klassiekers als I Will Always Love You, Greatest Love Of All en een akoestische versie van I Wanna Dance With Somebody.



,,Ik ben geboren in 1992, het jaar dat I Will Always Love You een grote hit was. Dat maakt het voor mij extra bijzonder", zegt Monteiro. ,,Daarna kwam de hoofdrol in de musical The Bodyguard. Avond aan avond mag ik de prachtige nummers van dit pop-icoon zingen en telkens krijg ik zelf ook weer kippenvel van deze prachtige muziek. De nummers van Whitney hebben mij zoveel moois gebracht."



A Tribute to Whitney komt op 10 februari uit.