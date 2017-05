Rotterdam krijgt twee Lee Towers

,,Na dat filmpje zijn ze naar me toe gekomen met de vraag of ik mijn naam wilde verbinden aan twee torens in Rotterdam. Nu zijn we in gesprek'', aldus Lee Towers die in werkelijkheid Leen Huijzer heet. Lee Towers kwam door zijn ontdekker Willem Duys die hem als de ‘zingende kraanmachinist’ introduceerde.



Huijzer is in gesprek met het vastgoedduo Foolen en Reijs dat plannen heeft om twee torens aan het Marconiplein in Rotterdam naar hem te vernoemen. Aan het plein staan nu drie torens die gerenoveerd worden. Europoint II en III moeten volgend jaar de Lee Towers worden. ,,Ze zijn door het filmpje van Arjen Lubach op mij gekomen, ook mede omdat de ene directeur ook Lee (Foolen) heet. Het is zeker serieus. Binnenkort zitten we weer om de tafel, dus kan het er volgend jaar zomaar van komen: de Lee Towers. Geweldig, toch?''