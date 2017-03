'Rox Hazes zwanger en Eva lonkt naar vriend Heleen'

Zelf zwijgen Samantha de Jong (27) en haar 35-jarige echtgenoot Michael van der Plas als het graf, maar Privé weet het honderd procent zeker: het huwelijk van realityster Barbie en haar zonnebankbruine man staat op het punt om te ontploffen. Michael woont momenteel in Spanje en Barbie zou met haar kinderen - dochtertje Angelina (5) en zoontje Milano (1) - in Scheveningen zitten. Waarom de relatie in zwaar weer is terechtgekomen? Het blad sprak met iemand die Michael recent zou hebben gezien in het Amsterdamse café Sientje waar Barbie's man het wel heel erg gezellig had met ene Kimberley. ,,Die stelde hij voor als de nieuwe Samantha'', meldt de vage bron. ,,De sfeer tussen Michael en Kimberley werd steeds intiemer en zelfs hartstochtelijk.''



Privé vroeg Barbie en Michael om opheldering en veel duidelijker werd de zaak daar niet door. Volgens Barbie is 'dik varken' Kimberley 'geen concurrent' en is er 'weinig aan de hand'. Maar Michael erkent voorzichtig dat er 'wat spanningen' zijn. Waarschijnlijk ten einde raad belde Privé ook nog een vriend van het koppel. Die vermoedt dat de realitysterren in een zogenoemde 'overdenkingsfase' zitten. Dus of de relationele problemen zullen uitmonden in een officiële scheiding is nog even afwachten.