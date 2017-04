RTL Boulevard verbreekt stilzwijgen over Tan-Stax

De redactie van RTL Boulevard kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over het stilzwijgen van het nieuws over hun RTL-collega. Onder anderen AD-columniste Angela de Jong schreef dat de rubriek door het ijs was gezakt door het nieuws links te laten liggen. ,,Wat jarenlang dé showbizzrubriek van Nederland was, is definitief verworden tot een zielig pr-apparaat van RTL 4."



Het is onduidelijk of de afmelding iets te maken heeft met de berichten over haar romance met Tan. Omroep Max, waarvoor Stax het programma Van Onschatbare Waarde presenteert, liet Boulevard weten geen mededelingen toen over het privéleven van de presentatrice.



Voormalig RTL Late Night-sidekick Luuk Ikink heeft Humberto Tan een smsje gestuurd of hij iets kwijt wilde over het nieuws. Hij liet Ikink weten niet te willen reageren. ,,Hij wil er helemaal niks over kwijt. Ook RTL geeft geen commentaar", zei Ikink in de uitzending.