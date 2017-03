RTL pakt minder scorend Late Night aan

Habets doelt onder meer op de RTL Multi Channel Network (MCN) waar inmiddels veel populaire vloggers actief zijn en de bereikscijfers groeien. Ook de online videodienst Videoland, de Nederlandse variant van Netflix, is in handen van RTL. ,,Ik ben hier heel tevreden over.’’



Aanleiding voor dergelijke initiatieven is het feit dat er steeds minder op traditionele wijze (of lineair) naar televisie wordt gekeken. ,,Ik denk dat we bij RTL een stevige basis hebben gelegd voor die nieuwe manier van kijken. Daar lopen we als RTL in voorop. De uitdaging is nu daar een groot succes van te maken. We hebben nog een hele weg te gaan.’’