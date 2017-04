RTL waarschuwde: 'Pas op met Dionne!'

Goed ingevoerde bronnen stellen dat RTL behoorlijk in de maag zit met de problemen rond de gevierde presentator, die zich de afgelopen maanden 'een tikkeltje onaantastbaar is gaan voelen' door het ene na het andere succes dat hij oogstte.



Humberto Tan was de man met het onberispelijke imago, de goedlachse presentator met de hoge gunfactor. De swingende vader in Dance Dance Dance, het middelpunt van Let's Dance, het zo succesvolle dansspektakel in de Ziggo Dome dat vorig jaar voor de tweede keer werd gehouden. En hij won de ene na de andere prijs: Omroepman van het jaar, zijn tweede Zilveren Televizier-Ster en eind vorig jaar ook nog de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview met de vier Rotterdamse vrienden die de aanslag in de Franse concertzaal Bataclan overleefden.



Met al die prijzen op zijn schoorsteen is een gevoel van onoverwinnelijkheid ontstaan, zeggen insiders. ,,Die laatste prijs was voor Humberto net iets te veel van het goede'', weet een bron die dicht bij het vuur zit. ,,Daardoor is hij een beetje gaan zweven.''