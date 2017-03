Rusland woest over inreisverbod ESF-zangeres Joelia

Rusland annexeerde het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. De relatie tussen beide landen is onder meer daardoor verstoord. In Oekraïne staat een forse celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied. Samojlova zou in juni 2015 in de stad Kertsj op de Krim hebben opgetreden en toen uit Rusland zijn gekomen. Rusland verwacht, aldus een Kremlin-zegsman vandaag, dat Oekraïne de beslissing om de zangeres een reisverbod op te leggen heroverweegt.



De European Broadcasting Union (EBU), het samenwerkingsverband van Europese omroepen, heeft in een verklaring gezegd de Oekraïense wet te zullen respecteren. Wel toont de EBU zich teleurgesteld over het besluit, dat indruist tegen 'de geest en de waarden van het songfestival'. Men wil in overleg blijven met de organisatie in Kiev om zeker te stellen dat alle artiesten verder kunnen deelnemen. De Russen sturen hoogstwaarschijnlijk geen vervanger voor Samojlova als de ban blijft bestaan.



Als de Russische Songfestivalinzending Joelia Samojlova daadwerkelijk wordt uitgesloten van deelname aan het komende Eurovisiesongfestival, dan gaat de zangeres volgend jaar alsnog. Dat heeft het Russische persbureau TASS gisteren gemeld. Oekraïne won vorig jaar het festival waardoor het de editie van 2017 mag organiseren. Voor Nederland doet de meidengroep OG3NE mee met de powerballade Lights and Shadows. OG3NE treedt op tijdens de tweede halve finale op 11 mei. De eerste voorronde is 9 mei en de finale op zaterdag 13 mei.