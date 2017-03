'Russische rolstoelzangeres via satelliet op songfestival'

De EBU maakt zich zorgen over de Oekraïens-Russische twisten over de gehandicapte artieste Samojlova. Zij zou de Russische inzending op het songfestival worden. Ze heeft eerder op de door Rusland ingelijfde Krim opgetreden en daarom wil Oekraïne haar niet toelaten. Volgens de Oekraïense wet is het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied strafbaar. De Krim werd in 1954 onderdeel van Oekraïne en is in 2014 door Rusland ingelijfd.



De EBU stelt in een vandaag gepubliceerde verklaring dat ze een apolitieke organisatie is. Ze vreest dat Kiev niet ingaat op de Russische eis Samojlova wel toe te laten. De EBU wil daarom met de Russische publieke omroep kijken of ze via een satellietverbinding kan meedoen en zo 'de geest van het festival van gezamenlijkheid en diversiteit' hooghouden. Alle 43 deelnemers moeten kunnen meedoen, aldus de EBU.



Rusland noemde het inreisverbod van Oekraïne voor Samojlova 'oneerlijk' en 'een klap voor het imago' van de liedjeswedstrijd. Rusland verwacht dat Oekraïne de beslissing om de zangeres niet toe laten, heroverweegt, zei een woordvoerder van het Kremlin vandaag.