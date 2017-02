Ruth Jacott is ziek en annuleert drie shows

'Fifty Shades Darker is geen boek over seks, maar over liefde'

14:44 Gisteravond ging in Los Angeles de tweede verfilming van de erotische Fifty Shades-trilogie in wereldpremière. Zorgt de film Fifty Shades Darker, die volgende week in Nederland is te zien, voor meer opwinding dan zijn tamme voorganger Fifty Shades of Grey (2015)?