Ruud de Wild: Wanneer haal jij de trekker over?

Museum Hilversum is groter dan je denkt, stelt Ruud de Wild. Als bezoeker kun je de trap naar beneden nemen. Bij elke tree wordt het donkerder. Aan het einde wordt de vraag gesteld: voor wie haal jíj de trekker over als het zo ver komt? ,,En dan vervolg je de weg weer terug omhoog en wordt het steeds lichter”, zegt De Wild. Het is dé centrale vraag die bijkans letterlijk zweeft door het museum in Hilversum waar de radio-dj en kunstenaar tot eind mei zijn expositie TRIGGER heeft. Geloof en oorlogen mankeerden zijn jeugd en een groot deel van zijn volwassen leven. ,,Ik kom uit een sekte, een zwaar gelovig gezin, waarvan ik ben weggelopen. Onder meer om die narigheid te overwinnen, ben ik tot deze expositie gekomen.” Altijd was er de vrees voor het einde der tijden die bijna direct in verband stond met oorlog. ,,Die angst, dat het twee voor twaalf is. Dat de wereld in de fik staat. Die bestaat nóg. Noem het naïef, maar ik wil mijn kinderen laten zien dat ik er iets aan gedaan heb. Ik ben iemand die houdt van grapjes, van het leven, maar ik heb ook een donkere kant waarin ik dingen wil uitspreken. Dat is de echte Ruud. Ik vond het lastig mezelf kunstenaar te noemen. Tot Ilse, mijn vriendin drie jaar geleden zei: ga nou gewoon mooie dingen maken. Uit je hart.” Recht uit zijn hart komt deze expositie, een multimediale tour door zijn gedachten. Langs kunstwerken, docu’s. Over 9/11, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Auschwitz, Joegoslavië, het Midden-Oosten en Noord-Ierland. ,,De bezoeker zal verrast zijn wat dit met je doet. Niets is wat het lijkt. Een kleurig doek hoeft geen kleurig verhaal te zijn”, zegt de radio-dj die één voorbeeld geeft: een whatsapp-gesprek van zijn 14-jarige dochter met Anne Frank. ,,Ik wil die oorlog dichterbij brengen en vertalen naar deze tijd. Ik heb dus met toestemming van het Auschwitz-comité het dagboek van Anne Frank verwhatsappt.”

Fortuyn

Ruud de Wild was al dertig geweest toen hij zich gevoelsmatig definitief ontworstelde aan zijn verleden. De moord op Pim Fortuyn in 2002, waar de dj bij was, bleek het breekpunt. ,,Daar kwam de geest uit de fles.” Vijftien jaar later raakt ook hij, overtuigd pacifist, een pistool aan. Het is voor een docu-filmpje voor de tentoonstelling. Gaat hij schieten of niet? ,,Het is om te voelen of het iets me je doet, maar TRIGGER staat hier niet alleen voor de trekker die je overhaalt. Het gaat ook over de keuze die je maakt. Stemmen of niet stemmen. Oordelen of eerst nadenken.”