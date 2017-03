Ruud Gullit gaat samenwonen met zijn Karin de Rooij

Horeca-onderneemster De Rooij verkocht eind vorig jaar haar penthouse in Zaandam. Ze moet daar in juli dit jaar vertrekken, omdat de nieuwe eigenaar er gaat wonen. Mogelijk trekt de vriendin van Gullit rond die tijd bij hem in. Gisteren meldde het verliefde koppel aan Shownieuws dat ze het erg naar hun zin hebben met elkaar. ,,Ruud is leuk van binnen en buiten'', aldus een stralende Karin. Volgens Gullit vinden hun kinderen hun relatie prima. ,,Het gaat hartstikke goed.'' Waar ze precies gaan wonen, liet de oud-voetballer in het midden. ,,Ergens hoog en droog.''