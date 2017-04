Sanoma stapt uit SBS, John de Mol krijgt alle zeggenschap

Nu het De Mol niet is gelukt de Telegraaf Media Groep (TMG) in zijn bezit te krijgen, geeft de tv-producent vol gas op SBS om zijn imperium te vergroten. Zonder Sanoma heeft de mediamagnaat alle ruimte om met de tv-zenders te doen wat hij wil. Mét Sanoma was die zeggenschap beperkter.



In 2011 kochten Talpa en Sanoma de zendergroep voor ruim een miljard euro. Talpa verwierf een minderheidsbelang van 33 procent, Sanoma stapte er voor 67 procent in. Hoe de partijen het financieel uitonderhandelen, is niet bekend.



Het huwelijk tussen beide aandeelhouders was nooit perfect. Sanoma, uitgever van onder meer Libelle, Donald Duck en NU.nl, heeft meer last van de magere kijkcijfers dan John de Mol. Die laatste gaf geregeld aan SBS te beschouwen als een proeftuin waar hij nieuwe tv-formules kan uitproberen om ze vervolgens internationaal door te verkopen. De mediamagnaat staat internationaal hoog in aanzien, mede door megahits als Big Brother en The Voice. Veel landen staan nog altijd bij hem in de rij om de nieuwe potentiële hit te kopen.