Sascha Visser vader geworden

Mel B. weigert 'exorbitante' alimentatie aan ex te betalen

5:09 Zangeres Mel B. weigert de volgens haar 'exorbitante' alimentatie-eisen van haar ex Stephen Belafonte in te willigen. Hij had bij de rechtbank in Los Angeles gevraagd om onder meer 4300 dollar (3850 euro) per maand voor eten en 750 dollar (675 euro) voor mobiele telefonie.