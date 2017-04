Schaatssters Ireen Wüst en Letitia de Jong zijn een koppel

video's YouTubers: OG3NE zeker geen winnaar Songfestival

Meidentrio OG3NE kan zich zeer waarschijnlijk opmaken voor een optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in de Oekraïense stad Kiev. Dat kan worden afgeleid uit de populariteit van hun retroballade Lights and Shadows op filmkanaal YouTube. De clip van de tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa Vol (22) staat momenteel op plek 12 in de lijst van best bekeken video's van alle 43 ESF-deelnemers.