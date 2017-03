Seizoen 7 hitserie Game of Thrones begint op 16 juli

Liefhebbers van Game of Thrones zitten al ruim acht maanden zonder nieuw materiaal. Seizoen 6 kwam in juni 2016 op een grootse manier tot een eind, met als gevolg dat de wildste theorieën de ronde doen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Wanneer het eindelijk komt en wat gaat er gebeuren? Niemand weet het zeker. In een korte trailer die vanavond op Twitter werd gezet zijn draken te zien die in stukken uiteen lijken te vallen. Het zevende seizoen telt zeven afleveringen, drie minder dan de voorgaande zes. Volgend jaar wordt het allerlaatste seizoen verwacht. Het aantal afleveringen is nog niet officieel vastgesteld. De makers hintten wel eerder op zes stuks.



Voor de niet-fans: in de serie zijn meerdere personen of groepen er op uit om de troon van het koninkrijk te bestijgen. Ondertussen rukt vanaf de andere kant van deze fictieve wereld een leger vol zombies op. Slechts een enorme muur van ijs, bewaakt door een speciale garde, scheidt deze zogeheten White Walkers van de rest van de personages. In de loop der seizoenen worden deze zombies een steeds grotere dreiging, terwijl alle andere groepen zich versterken en zich op lijken te maken voor de strijd om de troon.