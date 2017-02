Seksfilmpje van Patricia Paay is toch nog uitgelekt

In het pornovideootje zit 'Patricia' bloot in een leeg ligbad met voor haar een man in zichtbaar opgewonden toestand. Waarschijnlijk heeft de man de beelden gemaakt. Patrica Paay en haar advocaat waren niet voor commentaar bereikbaar. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten dat Paay morgen aangifte doet. ,,Naar aanleiding daarvan wordt gekeken of nader onderzoek nodig is'', aldus de zegsvrouw.



Patricia is onlangs getrouwd met de 32-jarige miljonairszoon Robbert Hinfelaar. Daarvoor had zij relaties met twintigers Nicky van Dam en daarna automonteur Maurice Dix. Paay was jarenlang getrouwd met Adam Curry. Hij verliet haar voor fotografe Micky Hoogendijk.



Johan Langelaar, de advocaat van de polderdiva, kon gisteren niet zeggen of de beelden daadwerkelijk waren gelekt. ,,Patricia Paay kan ze niet naar mij doorsturen, daaruit concludeer ik dat zij ze in ieder geval niet heeft'', liet de advocaat aan het AD weten.



De advocaat heeft gisteren contact opgenomen met misdaadverslaggever John van den Heuvel, bij wie Paay zich maandag meldde met de mededeling dat zij vanwege een zakelijk conflict wordt gechanteerd met pikante beelden. Vervolgens deed ze aangifte van chantage.



'Gefotoshopt'

Volgens Langelaar is vooralsnog onbekend of het om al dan niet gemanipuleerde beelden gaat. ,,Ik heb eerder gezegd dat ze gefotoshopt zouden kunnen zijn, of op een andere wijze bewerkt. Die mogelijkheid bestaat dus, maar zeker weten doen we het niet. Alles is tegenwoordig technisch mogelijk.''



Mochten de seksueel getinte beelden echt zijn, dan kan de oud-zangeres zich beroepen op het portretrecht. ,,Dan heeft zij een sterke zaak en zal ik haar civielrechtelijk bijstaan. En dan heb ik het nog niet eens over de emotionele schade die het haar toebrengt. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om over te gaan tot vervolging.''



La Paay heeft een idee wie er achter de chantage zit. Iemand probeert haar zwart te maken. Langelaar: ,,Het is van de zotte. Ze is nota bene net getrouwd, dit is echt verschrikkelijk. Mochten de beelden bestaan en verspreid worden, dan zal Patricia dat absoluut niet leuk vinden.''