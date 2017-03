Sergio Herman herdenkt overleden zoontje met diep respect

Sergio Herman schrijft de tekst bij een foto van een bewolkte lucht waarin een aantal ballonnen richting hemel zweeft. ,,Die gingen gisteren tijdens de enige zonnestraal die dag de lucht in! Een prachtig, droevig en ondraaglijk moment. Het meest vreselijke in mijn leven.'' Volgens Herman is het verlies extreem. ,,Iets wat een groot litteken gaat achterlaten voor de rest van ons leven.''



Hij en Ellemieke (40) zijn bedolven onder de steunbetuigingen van naaste vrienden, collega's, medewerkers, familie en onbekenden. ,,Merci daarvoor'', aldus Herman die zijn vrouw met mooie worden steunt. ,,Zo super veel respect en liefde voor je.''



Het stel maakte hun verlies eerder deze week bekend met een statement. ,,Het is nog te vroeg om dit onmenselijke verlies te beschrijven en te verwerken, daarom verzoeken zij hun privacy te respecteren in de komende zware periode die hen te wachten staat'', luidde de verklaring.



Foodblogger Ellemieke, die haar derde zwangerschap in september via Instagram wereldkundig maakte, en kok-restaurateur Herman hebben al twee zoons, Noah (7) en Zenna (5). Ze trouwden in 2008.