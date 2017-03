Sergio Herman weer aan het werk na verlies zoontje

Wie is de Mol? De opvallendste mollenstreken op een rij

8:08 In zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Een dag voordat de Mol zich onthult, zet hij de opvallendste Mollenstreken op een rij.