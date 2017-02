Signalen nieuwe Voice-coach Do worden steeds sterker

Xenia Kasper, de manager van Do, zei gisteravond ook al iets dergelijks. ,,Het zou misschien zo kunnen zijn, want Do heeft veel verstand van muziek en is om die reden en wat persoonlijkheid betreft meer dan geschikt om The Voice-coach te worden.'' En: ,,Ik sluit niet uit dat ze het zal worden, maar kan er nog niets over bevestigen.''



Dat Do waarschijnlijk zangtalenten gaat begeleiden bij The Voice werd gisteren al een beetje duidelijk toen een foto van de zangeres - zittend in de befaamde rode draaistoel - werd getoond in een kort promotiefilmpje voor Koffietijd. Do, die net een Nederlandstalig album met eigen liedjes heeft uitgebracht, liet recent doorschemeren dat ze wel met iets voor tv bezig was. Maar dat was volgens haar nog niet rond. Om die reden kon ze er nog niks over zeggen. RTL liet gisteravond weten: ,,Over de samenstelling van de coaches van The Voice of Holland is nog niets bekend.''



De foto van Do in de rode stoel zou vorig jaar zijn gemaakt tijdens een perspresentatie van de stemmencast van de animatiefilm Sing. Do deed daarvoor één van de stemmen en poseerde samen met anderen in het decor van The Voice of Holland.



Guus Meeuwis maakte recent bekend te stoppen met The Voice of Holland. Behalve hij waren Sanne Hans (Miss Montreal), Ali B en Waylon dit jaar de coaches. Waylon kwam in de plaats van Anouk die wegens haar zwangerschap niet bij de opnames van de auditierondes kon zijn.