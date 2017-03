Sigrid heeft dubbelganger en Douwe wacht op zonsopgang

Wil Wil wel op de rondvaart?

Carlo Boszhard is weer eens met zijn moeder op pad. De 47-jarige RTL-presentator laat het roer van een rondvaartboot aan Wil over. Ze ziet er zelf best gelukkig uit met het idee van Carlo voor de rubriek 'Wil Wil wel' in Carlo's TV-café. De presentator zelf heeft er echter nog zijn twijfels over. ,,Help", schrijft hij dan ook bij de foto.

Milano's favoriet

Milano, het 1-jarige zoontje van Michael en Samantha (Barbie), is dol op de kinderboerderij. Vooral één van de dieren heeft zijn voorkeur. ,,Milano is zo gek op dat bokkie. Zo lief om te zien, hij wil er altijd meteen naar toe" schrijven de realitysterren bij het kiekje waar het knulletje samen met zijn favoriete boerderijdier op staat.

Happy Birthday to Dany!

Jeroen van der Booms vrouw Dany is vandaag jarig. Ter gelegenheid van deze feestelijke dag deelt de 44-jarige Topper een schattige selfie van hen samen. ,,Lieve schat ik hou zoveel van je!!" schrijft de zanger bij de foto waarop ze lachend de camera in kijken.

Daphne heeft heimwee

De RTL Boulevard-studio liep de afgelopen jaren langzaam leeg. Na het vertrek van Daphne Deckers, volgden ook Albert Verlinde en Winston Gerschtanowitz. Toch heeft Daphne (34) af en toe last van heimwee naar de oude, vertrouwde oranje desk. ,,Er zijn dagen dat ik het écht wel mis, al die vrolijke uitzendingen en mijn gezellige collega's!" schrijft de voormalig Boulevardpresentatrice bij de foto.

Nieuwe kleertjes voor Loulou

Do's drie maanden oude dochtertje Loulou mag zich opmaken voor een tropische zomer. De vermeende nieuwe coach van The Voice heeft alvast wat vrolijke en bovenal schattige pakjes ingeslagen voor het kleine meisje. Op Instagram deelt de 35-jarige Heaven-zangeres het resultaat van haar shopsessie.

Douwe wacht op zonsopgang

Douwe Bob is in het Marokkaanse Marrakech en wacht met zijn bordeauxrode cape omgeslagen op de zonsopgang. Het mag dan wel niet zo moeilijk zijn om lekkerder weer op te zoeken dan in Nederland. In de ochter is het daarentegen zelfs in het Noord-Afrikaanse land best fris, moet de 24-jarige Slow Down-zanger gedacht hebben.

Sophie's beste vriend

Het dochtertje van Xander en Sophie de Buisonjé is pas sinds vorige maand in Nederland, maar ondanks Sophie's onvoorwaardelijke liefde voor de kleine spruit, is haar trouwe viervoeter Balou nog altijd haar beste vriend. Op Instagram deelt ze dan ook een vrolijke foto van haar huisdier.

Zwembandjes om en gaan!

Nicolette Kluijver (32) is vandaag heerlijk aan het genieten in het zwembad met de tweeling. De drie nemen iedere dag de verzorging van Shetlandpony Mickey en de andere boerderijdieren op zich. Nu zorgen ze voor de nodige ontspanning in het water.

Fred deelt een iconisch kiekje

Hij is vrijwel onherkenbaar, die Fred van Leer in zijn jongere jaren. Op Instagram deelt de 40-jarige stylist een schoolfoto van zijn vroegere ik. Hoewel hij er tegenwoordig altijd op en top gestyled uit ziet, was dat destijds wel anders. Fred had zelfs eigenhandig de schaar in zijn haar gezet!

Sigrid heeft een dubbelganger