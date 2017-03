Simone: Dag lieve grote man, ik was zó gelukkig met je

Daar stond ze, naast de kist en de bloemenzee. Met trots en een traan. ,,Dat ik hier zou staan, op dit toneel. Mijn geliefde plek, DeLaMar. Om mijn laatste woorden aan mijn allerliefste toe geven, had ik nooit gedacht. Maar eigenlijk heb ik geen woorden. Het enige wat je kunt zeggen is: godverdomme, dit stond toch niet in de planning? En zéker niet in een draaiboek."



Met haar laatste woorden sloot Simone Kleinsma het indrukwekkende eerbetoon af aan Guus Verstraete, haar man en geliefde. 'De koning van de regisseurs' overleed vorige week onverwacht op 69-jarige leeftijd. Familie, vrienden en collega's namen op grootse wijze afscheid van de man die vooral grote tv-shows regisseerde. ,,Guus heeft veertig jaar lang de Nederlandse televisie -en amusementindustrie bepaald. In het begin was het vechten tegen de gevestigde orde, maar Guus durfde. Guus maakte het waar. En leidde zonder enige jaloezie een nieuwe groep regisseurs op", roemde Joop van den Ende zijn boezemvriend.



Vliegen

André van Duin ontroerde gisteren met een gedicht, Paul de Leeuw zorgde voor de anekdotes én een dankwoord. ,,In de wind zal ik hopen dat ik je hoor. Of als ik in de kleedkamer zit in mijn eentje, of in een garnaalkroketje prik. Dan hoop ik dat je zegt: goed gedaan, pik."

Een groot aantal bekende vakgenoten woonden de herdenking bij.

Verstraetes vakmanschap werd royaal geprezen, door bekenden en door de bij het publiek minder bekende Julian Marks, die namens de cameramensen sprak. ,,Hij haalde het maximale uit de mensen."



Dochters Femke, Céleste en Dany maakten het eerbetoon nóg persoonlijker. ,,Jij hebt ons geleerd om alles met passie en vuur te doen", zei dochter Dany. ,,De tig restaurants in Amsterdam die we nog wilden bezoeken. Menig expositie en galerie. Eindeloos backgammon spelen. Kilo's gemberkoekjes hadden we nog moeten eten."