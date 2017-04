'Simone Kleinsma moet nu alle tijd voor zichzelf nemen'

In welke zaal hij zat, weet Albert Verlinde niet meer. Het was ruim een jaar geleden. De voormalige showbizzkoning en tegenwoordig producent keek naar Simone!, de solovoorstelling van Simone Kleinsma. ,,Zoals ze over de vleugel leunde, zo en profiel met het tegenlicht. Met dat blonde haar. Zo zag ik het ineens: jij bent Annie. De hele avond had ik al gedacht: Simone, wat zing jíj toch mooi Nederlands, wát een beheersing. Als je dat kunt doen in combinatie met de koningin van de Nederlandse tekst, Annie M.G. Schmidt, dan hebben we wat, hoor."



Het was het begin van Was getekend, Annie M.G. Schmidt, de musical over het leven van Nederlands bekendste kinderboekenschrijfster. De producent van Stage Entertainment die eerder verantwoordelijk was voor de musicals over het leven van onder anderen Wim Sonneveld, Edith Piaf en Toon Hermans, had het verhaal al langer in zijn hoofd. ,,Het uitgangspunt is de biografie Anna, geschreven door Annejet van der Zijl.



Dat moest de leidraad zijn van de musical. In het boek wordt Flip van Duyn, de zoon van Annie, na haar overlijden benaderd door Madame Tussaud voor een beeld. Ze gaan op zoek naar de ring die ze altijd droeg. Ze vinden die in een doosje, samen met een aantal liefdesbrieven. In de musical kunnen we dan spelen met de tijdgeest. Dan leeft Annie nog om de brieven te bespreken."



Flip

Flip van Duyn die zeer betrokken is bij de musical, wordt gespeeld door William Spaaij. ,,Twee fantastische acteurs, twee generaties, dat wordt een geweldige wisselwerking tussen William en Simone", voorspelt Verlinde die Simone Kleinsma alle tijd gunt om het overlijden van haar man Guus Verstraete, nog maar een maand geleden, te verwerken. ,,Het is zo vreselijk wat er gebeurd is. Guus was haar grote liefde en maatje. Nee, de musical stond niet op losse schroeven, maar hij had niet eerder moeten komen. Het is goed dat ze nu even niets heeft, maar laat haar alle tijd nemen voor zichzelf."



Nerveus stond Albert Verlinde een jaar geleden voor de deur bij Simone en Guus. ,,Ik zou komen eten om haar te vragen voor de rol. Aan de telefoon had ik al gezegd: 'Ik heb zo'n leuk idee'. Ze was zo nieuwsgierig. Guus en Simone hadden gekookt. Een pittige visschotel, weet ik nog. Stokbrood erbij. Aan tafel vroeg ik het. Simone en Guus vonden het allebei fantastisch. Het verhaal van de schrijfster die op latere leeftijd haar zicht kwijtraakt, terwijl zien en typen haar leven was. Die aan einde van haar leven de rol van nationale oma kreeg. En in haar laatste tien jaar immens populair was, dat sprak hen aan. Meteen begonnen we met brainstormen. Waren we erover eens dat Paul Eenens de regie zou doen. We praatten over het decor, het orkest, Simone zocht op spotify onmiddellijk nummers op. Het zaadje was geplant."