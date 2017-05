Sin City-acteur Powers Boothe (68) overleden

,,Met groot verdriet rouw ik om de dood van mijn vriend Powers Boothe. Een goede vriend, groot acteur, toegewijde vader en echtgenoot'', twitterde Bridges. Boothe begon zijn carrière in het theater en speelde diverse stukken van Shakespeare voor hij doorbrak met zijn rol van Jim Jones in de televisiefilm Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones uit 1980. Hij won een Emmy voor zijn acteerwerk in de film.



Later in de jaren tachtig speelt hij samen met Humphrey Bogart in een aantal korte films voor zender HBO en in 1995 vertolkte hij de rol van Nixon's chef-staf Alexander Haig in Nixon, Oliver Stone's speelfilm over het Watergate schandaal. Recentelijk speelde Boothe de rol van Senator Roark in de film noir Sin City en het vervolg Sin City: A Dame To Kill For.