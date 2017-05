Sjieke zwervers en echte clochards

Wat moet die clochard met een smoking? Het is de eerste gedachte die bij mij opkomt als ik op straat in Cannes een sjofel heerschap passeer die in een plastic tas zijn hele hebben en houden mee torst en in de andere hand een kledingtas met vermoedeljjk zijn avondkleding. Bij nader inzien blijkt het om de Amerikaanse regisseur Abel Ferrara te gaan die kennelijk op zoek is naar zijn hotelkamer.



Vreemd dat deze regisseur, maker van films als Bad Lieutenant en The King of New York, zonder begeleiding van het prestigieuze festival - dat zo op protocol staat - aan zijn lot wordt overgelaten. Zeker in een tijd waarin het festival zo hamert op allerlei veiligheidsmaatregelen. Ferrara is geen verdwaalde toerist, maar een gerenommeerde festivalgast. Het kan natuurlijk ook zijn dat de Amerikaan, die nogal dwars kan liggen, lak heeft aan dergelijke voorkeursbehandelingen. Per slot van rekening komt hij al jaren in Cannes.