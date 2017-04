'SkyRadio neemt gok met Mattie en Wietze'

SkyRadio zou speciaal voor Mattie en Wietze hun non-stopmuziek-format willen onderbreken. In de ochtend mag het tweetal een programma maken, de rest van de dag blijft het station wel dj-loos. Dat zijn de gesprekken die Talpa Radio met de twee radiomakers voert, bevestigen diverse bronnen aan deze krant.



Algemeen directeur van de zendergroep Menno Koningsberger zei gisteren dat hij zich kan voorstellen dat Mattie en Wietze een plek krijgen bij een van de vier zenders, te weten Radio 538, Radio 10, Veronica en SkyRadio. ,,We zijn altijd met talenten in gesprek."



Halt

,,Vanuit strategisch oogpunt snap ik dat", stelt mediastrateeg Evert Bronkhorst van Vizeum. ,,Het is de concurrentie zwakker maken. Qmusic doet het goed in de jongerendoelgroep en door het succesnummer van Q weg te kopen kun je die zender tot een halt roepen."Dat ziet ook docent radiomanagement Sieb Kroeske. ,,Een beetje fout om te zeggen misschien, maar Mattie en Wietze zijn nu op de markt. Talpa Radio wil ze in elk geval binnenhalen. Bij Radio 538 kan dat nu nog niet. In de ochtend zit Evers er voorlopig nog en de middagpositie is ook bezet met Coen en Sander."



Ook Kroeske vindt de mogelijke koerswijziging van SkyRadio een gok. ,,Het is een voor Nederland uniek format dat Sky overboord gooit. Dat snap ik totaal niet. De enige reden om dat wel te doen moet zakelijk zijn: er moet nog meer in de ochtend gescoord worden."



De cijfers tonen aan dat SkyRadio vroeg op de dag inderdaad minder op dreef is. Het marktaandeel van de zender ligt tussen 6.00 uur en 9.00 uur een kleine 3 procent lager dan de rest van de dag. Ook heeft het station onderzoek gedaan of de Sky-luisteraar op een ochtendshow zitten te wachten. De reacties waren opvallend positief; men wordt in de ochtenduren graag geïnformeerd over het nieuws van de dag.



,,Het is een model dat in Duitsland wordt gebruikt", zegt Bronkhorst over het format waarbij alleen in de ochtend dj's te horen zijn. ,,Het is de vraag hoe Nederland daarop reageert. Ook moet je je afvragen of Mattie en Wietze het moeten willen. Bij SkyRadio hebben ze helemaal geen collega's meer. Alle druk komt op hen te liggen. Maar daar staat waarschijnlijk ook een flinke financiële vergoeding tegenover. De zakken van John de Mol (eigenaar van Talpa, red.) zijn diep."