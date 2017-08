Slotseizoen Penoza trapt af met 1 miljoen kijkers

Trouwe fans van de serie hebben twee jaar moeten wachten op nieuwe afleveringen. Met 1.015.000 miljoen kijkers die de serie wist te boeien, eindigt het op de vijfde plek van de best bekeken programma's van de avond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



Is de eerste aflevering van Penoza 5 in de smaak gevallen? Voor veel kijkers wel. Zo wordt er op Twitter geschreven dat het weer 'bloedstollend spannend was' en dat er nu al met smart wordt uitgekeken naar de tweede uitzending. 'Wauw! Het is weer aan!' en 'Het enige nadeel aan Penoza is dat je nu weer een week moet wachten. Wát een serie!', zijn enkele reacties.



De start van het nieuwe seizoen leeft al weken onder de fans van Penoza. Gisteren leverde een teaser op de Facebookpagina van de serie maar liefst 5500 reacties op. Ook op sociale media regende het berichten van mensen die niet meer konden wachten.