Sofie van den Enk in nieuw programma De Medicijnmannen

In het programma, te zien vanaf 16 maart op NPO 3, onderzoekt Van den Enk de waarheid achter de marketing en werking van medische producten. Ze presenteert het samen met Marlijn Weerdenburg (De Dolende Dertiger, Danni Lowinski) en haar Keuringsdienst van Waarde-collega Daan Nieber.



,,Ik heb me nog nooit zo fysiek ergens ingestort'', meent de tv-bekendheid die ook als Amerikadeskundige geregeld in verschillende talkshows opduikt. ,,We filmen het ook op een andere manier die veel meer intiem aanvoelt. Het is wel een beetje uit mijn comfortzone.''



In De Medicijnmannen legt het trio onder meer haargroeimiddelen, vaginale zepen en producten tegen slechte adem en kalknagels onder de loep. Van den Enk: ,,Je kan ze allemaal bij de drogist kopen en denken: had ik hier last van? Ja, zegt dat product. De consument gaat daar al snel in mee en voor je het weet zit je met allerlei ingebeelde klachten. Wij gaan kijken of al die middeltjes überhaupt werken en we doen echt veldwerk.''