Songfestival winnen wordt erg zware opgave voor OG3NE

De belangrijkste is de zang van de drie zusjes Vol, die in alle opzichten overdonderend is. Hoewel het verwachte lange a cappella-gedeelte ontbreekt, krijgen Lisa, Amy en Shelley alle ruimte om te excelleren. Ze zullen in Kiev zonder enige twijfel bij de vocale top horen. Het refrein -toch de kurk waarop een Eurovisie-succes drijft- is bovengemiddeld.



Aanstekelijk, makkelijk mee te zingen en al vlot diep genesteld in het geheugen van de luisteraar. Tekstueel gezien is de song wel nogal mager. Uiteraard: de achterliggende boodschap is prachtig.



Rammelt

Lights and Shadows is een lied van hoop voor de ernstig zieke moeder van de drie zussen. Ze speelden de song in een eerste versie zelfs voor aan haar ziekbed. Die emotie bezit het lied gelukkig nog steeds, maar dat komt niet door kreupele zinnen als You have going through these stages/ Now it's time to turn the pages.



Ook het refrein: We're gonna stand in line and not give up/And walk the road that everybody goes/Through lights and shadows rammelt grammaticaal. Maar dat laatste is een vlekje dat in Kiev tussen de andere inzendingen vermoedelijk amper zal opvallen.



Dat geldt wel voor de song die verder alle benodigde eigenschappen (meerstemmige zang, ferme modulatie en slotrefrein boven een kale drumbeat voor het stadioneffect). OG3NE gaat niet als favoriet naar Kiev, maar moet wel kansrijk worden geacht een mooie plek in de finale te bereiken.