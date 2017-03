Songfestivalnummer Lights and Shadows spectaculair gepresenteerd

,,Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ziek is en weet hoe je leven ineens op zijn kop kan komen te staan. Vandaar de titel Lights and Shadows'', vertelde Lisa. Amy: ,,We willen met dit nummer iedereen een hart onder de riem steken. Een boodschap van kracht en positiviteit.''



Shelley liet weten dat precies dat is wat de zussen willen uitdragen in Kiev. ,,De boodschap is belangrijk. Die sneeuwt natuurlijk snel onder in het spektakel, maar bij ons ligt daar de nadruk op."