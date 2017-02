Songfestivalwinnares Lena gechanteerd met naaktfoto's

Lena had eerder al last van ongewenste publiciteit, toen Duitse media kort na haar winst in 2010 haar verleden oprakelden. Ze bleek ooit halfnaakt een liefdesscène te hebben gespeeld in een soap.



De Duitse won het songfestival met het nummer 'Satellite'. Een jaar later deed Lena opnieuw mee aan het liedjesfestijn. Met Taken By A Stranger werd de zangeres tiende.