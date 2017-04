Spannend slot The Night Manager trekt 1 miljoen kijkers

Jochem Myjer duikt met stroopwafels op in eigen wachtrij

10:37 Jochem Myjer heeft vanochtend fans die in Gouda in de rij stonden te wachten voor kaarten voor zijn nieuwe voorstelling verrast met stroopwafels. De Goudsche Schouwburg is het eerste theater dat de verkoop start voor het nieuwe seizoen van Adem in, Adem uit, de nieuwe show van Myjer.