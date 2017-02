Spanning op Temptation: hoe verlopen de eerste dates?

Ondanks dat Niels zich vorige week zorgen maakte over zijn vriendin Rosanna na de ontmoeting met de 'concurrentie', lijkt hij daar deze week wat minder last van te hebben. ,,Als er geen camera's zouden zijn, dan weet ik zeker dat Niels veel verder zou gaan", zegt Bo. Vervolgens zijn de twee stoeiend te zien op bed in de slaapkamer van de vrijgezel.



Herbert is met vrijgezel Saartje eveneens in de slaapkamer gezien. Wanneer Niels de volgende dag poolshoogte neemt, is er volgens Herbert niets aan de hand. ,,Ik vind dat we dit jaar sterker zijn dan de verleidsters." Volgens Saartje is het anders: ,,Ik geloof niet echt in zijn relatie. Hij zei drie keer: kom mee naar m'n kamer, we hebben een klik samen."



Dates

Lize's vriend Jefferson krijgt het erg moeilijk om de verleiding te weerstaan tijdens een dansles 'Kizomba' met verleidster Danyla. Van Lize moet er minimaal één armlengte tussen Jefferson en andere vrouwen zitten, maar dat lukt hem tijdens deze date niet. ,,Dit is vervelend, maar tegelijkertijd geniet ik ervan. Ik ben ook maar een man hé", aldus Jefferson.



Lize zelf ging samen met vrijgezel Ken op date. ,,Ken is heel uniek. We hebben veel overeenkomsten", zegt Lize. Later op de avond zoeken ze in het resort opnieuw elkaars gezelschap op. ,,De spanning bouwt zeker op en dit is pas de derde dag", aldus Ken.



Na de dates start in het resort van de vrijgezelle dames een pikant potje modderworstelen. De mannen kunnen hun ogen niet van de halfnaakte vrouwelijke lichamen afhouden. ,,Met al die modder op hun lichaam lijkt het net of ze naakt zijn." Hoe de vriendinnen van de jongens hier volgende week op gaan reageren moet gaan blijken tijdens het eerste kampvuur.



De aflevering van gisteren trok overigens minder kijkers dan vorige week. Toen zagen 424.000 mensen de pikante serie.